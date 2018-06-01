2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti arkeopark oluyor

İçinde yürüyüş yolları, bilgilendirme panoları, çocuklar için laboratuvarların bulunacağı arkeoparkın uygulama projesi hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulacak.

Mudanya’da 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’nin açık hava müzesine dönüştürme çalışmalarına başlandı. Üzerine alışveriş merkezi yapılan Myrleia Antik Kenti’nin devamı olan ve Ömerbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanda yürütülen kazı çalışmalarında kentin büyük bir bölümü ortaya çıktı. Mudanya Belediyesi gün yüzüne çıkan antik kenti, açık hava müzesine dönüştürecek. Belediye mülkiyetine alınan 3 bin 200 metrekarelik kazı alanı ile bin 735 metrekarelik park alanında proje çalışmaları başlıyor. Mudanya Belediyesi tarafından bölgenin açık hava müzesi olarak geleceğe taşınması için yapılan plan değişikliği 17 Şubat 2018 tarihinde Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Çalışmalar kapsamında pek çok mozaik ortaya çıkarken, Mudanya’nın tarihini ziyaretçilerine tanıtacak bilgilendirme panoları, yürüyüş yolları, çocuklar için uygulama laboratuvarlarının bulunacağı uygulama projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulacak.

Turizmin rotası olacak

Uygulamaya yönelik mimari projenin hazırlık çalışmalarını yürüten Sanat Tarihçisi ve Arkeolog Hasan Binay ve Mimar Gizem Demirci, görüş alışverişinde bulunmak üzere Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Karademir ile bir araya geldi. Müze denetiminde yapılan bir yıllık kazı sonucunda Myrleia Antik Kenti’nin bir kısmının gün yüzüne çıkarıldığını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kentin bilimsel yöntemlerle kent yaşamına kazandırılacağını söyledi. Myrleia ile ilgili bilgilendirme panolarının, yürüyüş yollarının, çocukların tarihe dokunabileceği laboratuarların bulunacağı Myrleia Arkeoparkı’nın Mudanya ve Bursa turizmine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Türkyılmaz, “Söz konusu bölge için mecliste bir plan değişikliği yapıp konut alanından, arkeopark alanına dönüştürdük. Anıtlar Kurulu da onayı verdi. 2 bin 700 yıllık tarihin kent yaşamına kazandırılması için, alışveriş merkezinin bodrumuna hapsedilen antik kentle ilgili de hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğiz. Kentin devamını da bu projemize dahil edeceğiz. Arkeopark’ta düzenlenen atölye çalışmalarına katılan çocuklar, deneysel arkeoloji çalışmalarıyla zamanda yolculuğa çıkacak. Türkiye ve dünyadan pek çok turist, Myrleia’yı görmek için Mudanya’ya gelecek. Mudanya hak ettiği değeri görecek” dedi.