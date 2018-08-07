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07 Ağustos 2018 11:00

2 bin yıllık tarihi İstanbul Kapı’da şapel ve taştan yollar ortaya çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi İstanbul Kapı’da şapel ve taştan yollar ortaya çıkarıldı.

2 bin yıllık tarihi İstanbul Kapı’da şapel ve taştan yollar ortaya çıktı

07 Ağustos 2018 11:00


Geçen yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmasında 3 medeniyetin izlerine rastlandı. Zafer Kapısı olarak da bilinen İstanbul Kapı’da yapılan arkeolojik kazılarda Bizans, Roma ve Osmanlı dönemine ait mermer bloklar halinde ve taştan döşenmiş yollar bulundu. Ayrıca tarihi şapelin izlerine rastlandı. Edinilen bilgiye göre, üç döneme ait taş yolların İstanbul Kapı’ya paralel bin 700 metre uzaklıktaki Yenişehir Kapı’ya kadar uzandığı öğrenildi.


Tarihi kapıda incelmeler yapan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, 4 bin 970 metre ile Türkiye’nin en uzun ikinci surlarına sahip olduklarını hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi’nin İznik’te tarihin ayağa kaldırılması noktasında hiçbir gayreti esirgemediğini vurgulayan Sargın, "Büyükşehirin yatırımıyla bu surları gelecek nesillere aktaracak olmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.


Unesco tarafından geçici miras listesine alınan İznik surlarının en gösterişlisi olan 2000 yıllık İstanbul Kapı’nın restorasyonu için 4.5 milyon TL harcanacak.


Şapel, bir nevî Hıristiyan mâbedidir. Şapel, ayrı bir bina ya da bir ana binanın içinde ayrı bir oda, bölüm olmak üzere iki farklı türde görülebilir.




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