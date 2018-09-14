2 çocuğu zorla alıkoyan şüphelileri jandarmanın dikkati ele verdi

Bursa'da araç içerisinde 2 çocuğu zorla alıkoyan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları huzur ve güven uygulamasında şüphelendikleri iki aracı durdurdu. Bunun üzerine araç içerisinde bulunan Ü.C., F.Y., M.A.B. ve Ş.A. kaçmaya çalışırken yakalandı. Yaşları 18'in altında olan H.H. ve B.Ç.'nin araçta zorla tutulduğu tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 1'er adet tarihi eser olduğu tahmin edilen hançer, uyuşturucu içmeye yarayan cam aparat, alacak listesi ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında Ş.A.'nın 'sahte para' suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli Ü.C.'nin evinde yapılan aramada 1'er adet av tüfeği, hassas terazi, hücum yeleği ile asker kıyafeti ve 2 adet fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, çocuklar ise ailelerine teslim edildi.