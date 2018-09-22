2 gündür aranan yaşlı adam ormanda bitkin halde bulundu

Bursa'nın Keles ilçesinde 2 gün önce kaybolan 76 yaşındaki adam ormanlık alanda kurtarma ekiplerince bitkin vaziyette bulundu.

Olay, Keles ilçesi Yağcılar Köyü'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Bayhan (76) önceki gün oğlu ile birlikte tarlaya gitti. Oğlu, yaşlı adamı tarlaya bıraktıktan sonra kendi bahçesine gitti. Bir daha kendisinden haber alınamayan Ahmet Bayhan, akşam saatlerine kadar eve dönmeyince önceki gece saatlerinde arama çalışmaları başlatıldı.

İlk etapta yaşlı adam için seferber olan köylüler kendi imkanları ile bulamayınca arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen JAK, AFAD, AKUT, YAK, ANKA arama kurtarma ekipleri Alzheimer hastası Ahmet Bayhan'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 48 saattir kayıp olan yaşlı adamın arama çalışmalarına köylüler de katılırken, ekipler sabah saatlerinde yaşlı adamı Haydar Hamamı Bölgesi'nde baygın halde buldu. Jandarma ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken ailesi ekiplere minnettar olduklarını belirterek teşekkür etti.