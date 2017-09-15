20 yaşındaki genç boş binada başından vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece yarısı Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Vatansever Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki Yusuf Türker kimliği belirsiz bir arkadaşı ile boş bir binanın giriş kısmında konuşurken tartışmaya başladı. Çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi belinden çıkardığı tabancayı ateşledi. Tek kurşunla başından vurulan Yusuf Türker olay yerinde can verdi. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Yusuf Türker’in cansız bedeni ile karşılaştı. Yusuf Türker’in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken. olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için tahkikat başlatan jandarma ekipleri, boş binada da inceleme yaptı.