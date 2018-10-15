İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

200 bin liralık vatandaş ihbarı

Bursa’da bir vatandaşın ihbarını dikkate alan narkotik ekipleri, 200 bin liralık uyuşturucu ele geçirdi.

Bursa'da bir vatandaşın ihbarını dikkate alan narkotik ekipleri, 200 bin liralık uyuşturucu ele geçirdi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen vatandaş ihbarı üzerine ekipler düğmeye bastı. Yerini belirledikleri ikamete düzenledikleri şafak operasyonunda ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. İkamette yapılan aramalarda 765 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi. Emniyete getirilen şüpheliler S.Ö., S.V., M.D. ve N.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Emniyetten yapılan açıklamada, Narkotem whatsap ihbar hattına atılan her ihbarın değerlendirildiği belirtilerek, vatandaşların desteği istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.