200 bin liralık vatandaş ihbarı

Bursa'da bir vatandaşın ihbarını dikkate alan narkotik ekipleri, 200 bin liralık uyuşturucu ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen vatandaş ihbarı üzerine ekipler düğmeye bastı. Yerini belirledikleri ikamete düzenledikleri şafak operasyonunda ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. İkamette yapılan aramalarda 765 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi. Emniyete getirilen şüpheliler S.Ö., S.V., M.D. ve N.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Narkotem whatsap ihbar hattına atılan her ihbarın değerlendirildiği belirtilerek, vatandaşların desteği istendi.