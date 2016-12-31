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31 Aralık 2016 10:15

2017 hedefleriniz için tüyolar

2017 hedefleriniz için tüyolar

31 Aralık 2016 10:15

Yeni yıla girerken her kesin yeni hedeflerinin olduğunu belirten uzmanlar, bu hedefleri günlük olarak belirlemenin hedefe daha kolay ulaşılmasını sağlayacağını söyledi.
Yeni yıla girerken herkesin kendi içinde geçmiş yıl değerlendirmesi ve yeni yıl hedeflerinin olduğunu belirten uzmanlar, ama bunların bir kısmı uygulamaya alınırken bir kısmının ise sürekli ertelendiğini ifade etti. Bunun için uzun dönemli hedefler yerine önceliği günlük hedeflere vermek gerektiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Uz. Psikolog Ebru Ermiş Ağdere, “ Yeni yıl, insanların kendisine en çok hedef aldığı dönemdir. ‘Yeni yıla güzel girmeliyim’, ‘Bu yıl kesin zayıflayacağım’ ve ‘Bu yıl sigarayı bırakacağım’ gibi. yılın ilk günlerinde uygulanmaya güzel başlanan hedefler sonraki günlerde rafa kaldırılıyor. Bunun için uzun vadeli hedefler yerine kısa ve günlük hedeflere yoğunlaşarak tüm hedeflerimizi başarabiliriz. Bunları başarabilmek için ise, günlük hayatta mutlaka insanlarla iletişim halinde olunmalı. Her gün mutlaka fiziksel bir aktivite yapılmalı” dedi.
Daha uzun hedeflere ulaşmak için öncelikle her hedefin bir çizelgesi olması gerektiğinin önemine değinen Ağdere, “Hedefe ulaşmayı planlanan zaman belirlenmeli. Çünkü zaman sınırlaması olmazsa hedefe ulaşmak da zorlaşacaktır. Yaptığımız her hedefi kendi belirleyeceğiniz bir tik ile işaretleyiniz. Hedeflere adım adım ilerledikçe, bu yapma isteğini daha da motive edecektir. Büyük hedefleri de mutlaka küçük parçalara bölünmesi önemlidir. Örneğin yılda 20 kilo vermek yerine ayda 2 kilo vermek gibi” dedi.
Ağdere, unutulmaması gerekenin ise hedefine ulaşmak için yeni yılın değil, insanın kendi iradesinin harekete geçmek ve istemek olduğunu söyledi.



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