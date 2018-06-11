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11 Haziran 2018 15:46

2017 yılı büyüme oranı 2018’in ilk çeyreğinde yakalandı

Türkiye ekonomisinin, yüzde 7.

2017 yılı büyüme oranı 2018’in ilk çeyreğinde yakalandı

11 Haziran 2018 15:46

4 büyüme ile bitirdiği 2017 yılının ardından, 2018 yılının ilk çeyreğinde de aynı büyüme oranını yakalamasını, Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, ‘Yaşanan sıkıntılar arasında umut vaat eden bir gelişme’ olarak değerlendirdi.


BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay, “Bu rakamla, Hindistan’ın ardından dünyada ikinci sıraya oturan Türkiye ekonomisinin büyümesinde, sanayinin yüzde 8.8 ile öncü rol üstlenmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti” dedi.


Türkay, ekonominin yüzde 7.4 büyümesinin, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ilişkin odağını kaybetmediği ve küresel bir güç olma iddiasının devam ettiği anlamını da taşıdığını kaydetti. Türkay, büyüme rakamları içinde tarımın ortalamanın altında kalmasını ise doğru bulmadığını ve tarımsal büyümenin de süratle artırılması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Seçim atmosferinde olan Türkiye için, döviz kuru baskısı yaşadığı 2. özellikle de seçimden sonraki 3. ve 4. çeyrek büyüme rakamlarının daha büyük önem arz ettiğini de belirten Türkay, “Biz iş dünyası olarak, ülkemizin, özel sektör-devlet işbirliğiyle tüm engelleri aşabileceğine inanıyoruz. 2018 yılı sonunda geçmişte olduğu gibi Türkiye’ye güvenip yatırıma ve üretime devam edenlerin kazanması en büyük temennimizdir. Küresel dengeler ve siyasi gelişmeler ekonomik istikrara güç verecek yönde bir ivme kaydederse, Türk iş dünyası olarak daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Türkiye için daha çok üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla bu büyümeyi devam ettirmeye kararlıyız” diye konuştu.


Türkay, 2017 yıllık verilerine göre IMF listesinde 18. olarak görünen Türkiye’nin, 2023’te dünyanın 10 büyük ekonomisi içinde yer alması için, tüm sektörlerde inovasyona daha fazla önem vermek zorunda olduğuna da dikkat çekti.




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