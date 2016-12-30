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30 Aralık 2016 13:38

2017’nin trendi burun estetiği

2017’nin trendi burun estetiği

30 Aralık 2016 13:38

Uzmanlar, 2017 yılında estetik trendlerinde pek çok değişiklik yaşanacağını söyledi.
Uygulamalarında ultrasonik (Piezo) kemik şekillendirme yöntemini kullanan Özel Esentepe Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Op. Dr. Önder Akdeniz, son yıllarda hızla gelişen teknoloji ile birlikte doğal ve sağlıklı nefes kalitesi için minimal invaziv ve ameliyatsız işlemlerin popülerliğini artırdığına dikkat çekTİ. Akdeniz, "Estetik operasyonlarında güzellik kaygısından önce, sağlığın ön planda tutulması gerekir. Günümüz dünyasında estetik operasyonları yaş, cinsiyet ve statü gibi farklılıklar gözetmeksizin, hemen herkesin yoğun rağbet gösterdiği uygulamaların başında geliyor. 2017 yılı için dolgu ve rinoplasti burun estetiği operasyonları öne çıkarken, açıklanan istatistiklere göre 2015 yılında dünyada 14,2 milyon kişinin ameliyat dışında minimal invaziv işlem yaptırmış" dedi.
Özellikle burun estetiği operasyonlarında doğal ve sağlıklı bir görünümün ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Dr. Akdeniz, “Burun estetiği operasyonu yaptırmak isteyen kişilerin ilk kaygısı, genelde estetik görünüm oluyor. Ancak bizim için estetik görüntüden önce, sağlıklı bir burun yapısı ortaya çıkarmak ve kaliteli bir nefes akışı sağlanması çok daha önemli. Gelişen plastik cerrahi alanı da bizlere, birçok yeni teknik ve farklı bakış açısı kazandırdı. Sağlıklı burun; iyi nefes alan, yüz ile uyumlu, işlevsel ve doğal bir görünüme sahip olmalıdır. Gelişen teknoloji sayesinde artık operasyon sonrası iyileşme süreci çok daha hızlı oluyor ve daha fonksiyonel ve etkin sonuçlar ortaya çıkıyor” uyarılarında bulundu.



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