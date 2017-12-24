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24 Aralık 2017 09:48

2018 yılının estetik trendi: Doğallık

Estetiğin lüks olmaktan çıkarak ihtiyaç haline geldiğini belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.

2018 yılının estetik trendi: Doğallık

24 Aralık 2017 09:48

Dr. Ufuk Aydın, 2018 yılının yine doğallıktan yana olacağını söyledi.


Yapılan estetik ameliyatların genel vücut sağlığına da destek verici olumlu katkıları olduğunu ifade eden uzmanlar, yaklaşan yeni yılda popüler olacak estetik cerrahi ve medikal estetik uygulamalar hakkında bilgi verdi. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, 2018 yılı yazında daha alımlı ve güzel görünmek isteyenler için işlemlere şimdiden başlandığını belirterek, “Estetik artık toplumumuzda önemli ihtiyaçlardan biri haline geldi. Yeni yılın trendlerini de yine bu ihtiyaçlar belirleyecek ve estetik cerrahi ise yine doğallıktan yana çizgisini elbette sürdürecek. İçinde bulunduğumuz dönem ve gelecek yıl her konuda olduğu gibi estetik konusunda da doğal olanı tercih etmeyi sunuyor. Estetik operasyon geçirdim diye kendini gösteren bir yüz veya vücut tamamıyla demode oldu” dedi.


Yeni trendin yaşa bağlı yüzde ve vücutta görünen hasarları zamanında onararak dinç yaş almak ve yaşının genci kalmak olduğunu belirten Aydın, “Genç yaş grubunu oluşturan 18-35 yaş arası grup ağırlıklı olarak daha çekici ve alımlı olabilmek adına burun estetiği, kulak estetiği, vücut şekillendirme, saç ekimi ve meme büyütme estetiğini tercih edecek. Orta yaş grubu dediğimiz 35-45 yaş arasının ise, karın estetiği, meme estetiği, yüz estetiği, lazerle cilt gençleştirme, altın iğne, botoks, dolgu uygulamalarına yönelecek” diye konuştu.




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