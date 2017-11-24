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24 Kasım 2017 20:06

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 37 - Letonya: 34 (İlk yarı)

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bursa’daki TOFAŞ Spor Salonu’nda Letonya’yı ağırlıyor.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 37 - Letonya: 34 (İlk yarı)

24 Kasım 2017 20:06

Müsabakanın ilk yarısı Türkiye’nin 37-34 üstünlüğü ile sonuçlandı.




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