TOFAŞ Spor Salonu’ndaki mücadeleye Barış Ermiş, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Metin Türen ve Semih Erden beşiyle çıkan milliler, ilk çeyreğin son 4 dakikasına 4-12 geride girdi. Çeyreğin bitimine 1 dakika 27 saniye kala ay-yıldızlılar, farkı 4 sayıya kadar indirdi. (14-18) İlk periyot konuk ekibin 20-14 üstünlüğü ile sona ererken ay-yıldızlı ekip, ikinci periyota daha etkili başladı. İkinci çeyreğin bitimine 2 dakika 44 saniye kala Semih Erden’in isabetli üçlüğüyle kırmızı-beyazlı ekip, mücadelede ilk kez öne geçti. (31-30) İkinci periyodun son 1 dakikasına 34-34 eşitlikle girilirken, periyodun son saniyelerinde Melih Mahmutoğlu’nun isabetli üçlüğüyle milliler, devreye 37-34 üstün girdi.

3. çeyreğe de etkili başlayan milliler, periyodun bitimine 4 dakika kala farkı 11 sayıya çıkardı. (55-44) Periyot sonuna kadar üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, son çeyreğe 67-54 önde girdi. Son çeyrekte de özellikle Melih Mahmutoğlu’nun etkili oyunu ile ay-yıldızlılar, grubun ilk maçında salondan 85-73 galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede millilerde Melih Mahmutoğlu 24 sayı, Barış Ermiş de 9 asist ile takımın en skorer isimleri oldu.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Srdan Dozai xx, Aleksandar Glisic xx, Janusz Calik xx

Türkiye: Doğuş Balbay xx 2, Barış Ermiş xxx 12, Metin Türen xx 5, Birkan Batuk xx 2, Semih Erden xx 2, Melih Mahmutoğlu xxx 24, James Metecan Birsen xx 8, Furkan Aldemir xx 4, Tolga Geçim x, Sertaç Şanlı xxx 15, Göksenin Köksal xx 11

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Letonya: Ausejs xx 2, Freimanis xx 6, Silins x, Mejeris x, Blums xx 12, Kurucs x, Skele xx 8, Grazulis x, Peiners xxx 25, Pasecniks xxx 15, Jakovics xx 5

Başantrenör: Arnis Vecvagars

1. Periyot: 14-20 (Letonya lehine)

Devre: 37-34 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 67-54 (Türkiye lehine)