21 farklı kategoride 26 kişiye plaket verildi

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen törende İznik’e değer katanlara plaketlerini takdim etti.

İznik Devlet Su İşler Tesislerinde gerçekleşen törene, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede, il ve ilçelerden gelen birlik ve oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamlarının yanı sıra İznik’te spor,sanat ve kültür alanında öne çıkan isimlerde katıldı.

Törende Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’a İznik ilçesinde gerçekleştirmiş olduğu projeler ve eserlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, "Bugün İznik’e baktığımız zaman sevindiren bir tabloyla karşı karşıyayız. Büyükşehir burada, İlçe Belediyemiz, kaymakamlığımız ve odalarımız burada. Aslında İznik için, şehir için herkesin bir arada olması, taleplerimiz açısından, iş dünyasının talepleri açısından bizlerin özlediği bir tablo. Bizler yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok evelallah. Allah hepinizden razı olsun, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ise törendeki konuşmasında, "Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, saygı ve sevgiler sunuyorum. İznik ilçemiz de ekonomisiyle, üretimiyle, sebze ve meyve ticaretiyle Allah’a şükür hiçbir kriz ortamı yok.Özellikle ilçemiz gıda sektöründe tüm değerleriyle dünya çapında marka olma yolunda ilerliyor.Son zamanlarda topraklarımızı tahrip etmeye başladık.Turizm denilince büyük oteller aklımıza gelmeye başladı.Ne olur artık şunu düşünelim turizmin alternatifleri var.Büyük oteller için topraklarımızı tahrip ettirmeyelim.İznik ilçemizin büyük 5 yıldızlı otellere ihtiyacı yok.Alternatif doğa içerisinde butik oteller, bungalov evler İznik’imize yakışan yatırımlardır.Ben bu duygu ve düşünceler ile çok değerli TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ilçemize teşrifleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ödül alan tüm hemşehrilerimi de tebrik ediyorum” dedi.

İznik’e değer katanlar ödül töreninde sanat, kültür, ekonomi, iş dünyası, spor dalları gibi 21 kategoride 26 kişi plaket aldı.