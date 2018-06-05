“24 Haziran Türk Milleti’nin yanında İslam ümmetinin de umudu"

Bu fırsat Türk Milleti ve İslam Ümmeti için son derece önemlidir" dedi.

Yıldırım ilçesinde Türkiye Bayburtlular Federasyonu Yıldırım Bayburtlular Birlik ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği iftar programına katılan Zırhlıoğlu, burada vatandaşlardan büyük destek gördü. İftar programında konuşma yapan Zırhlıoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk defa geniş bir millet evladının bir arada durduğu bir tablo ortaya çıktı. Bu fırsat Türk milleti için son derece önemlidir ve bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Türk Milleti’nin bu işe sahip çıkması gerekir. İçinde bulunduğumuz şartları hep beraber gözlüyoruz. Bir yandan bölücü terör örgütünün 40 yılı aşkın bu ülkeye yapmış olduğu tahribat, diğer yandan FETÖ terör örgütüyle mücadele ve şu anda da yaşadığımız ekonomik terör hadisesiyle karşı karşıyayız. Bu yaşananlar bizleri üzüyor. Zaman zaman da sıkıntılara sevk ediyor. İnanın 24 Haziran’da Türk Milleti’nin vereceği karardan sonra her şey değişecek. 24 Haziran’ı iyi değerlendirelim. Biz siyasiler olarak elimizden geldiğince insanlara bu durumu izah etmeye çalışıyoruz. Bu konuda en az bizim kadar Türk Milleti’nin her mensubu da sorumlu. 24 Haziran fırsattır. Bu tarih bu coğrafyada Türk Milleti’nin yeniden doğuşu ve doğruluşunu sağlayacak bir milat. Bu seçim sadece bu ülkede yaşayan 81 milyonu ilgilendiren bir seçim de değil. Türk Milleti tarih boyunca İslam Ümmeti’ne hep mihmandarlık yaptık. Mazlum milletlerin, İslam coğrafyasında yaşayanların, ümmetin gözü kulağı bizde ve bunu boşa çıkartmamak için elimizden geleni yapmamız lazım. Cumhur İttifakı ile güzel bir sinerji ve birlik beraberlik yaşandı. İnşallah milletimiz Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük teveccüh gösterirken, güçlü bir MHP için de mührü üç hilale basacak" diye konuştu.