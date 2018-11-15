25 bin kişi Uludağ'da festivale katılacak

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da tatilciler Türkiye'nin en büyük festivallerinde bir araya gelecek. Üniversite gençlerine yönelik düzenlenen Whitefest ve Winterfest'e 25 bin tatilcinin katılması bekleniyor.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da festival heyecanı var. Çalışmalarına son hızla devam eden festival ekibi, birbirinden eğlenceli aktiviteler ve unutulmayacak deneyimlerle hem üniversite öğrencilerine hem de iş dünyasına yönelik gerçekleştireceği, ilklerle dolu bir kış programı sunacak. Her yıl düzenlenen Whitefest ve Winterfest adlı 2 festival binlerce üniversiteliyi bir araya getiriyor. Whitefest'te Serdar Ortaç, Gülşen, Volkan Konak, Hande Yener, Yıldız Tilbe, Berkay, Hakan Altun, Serkan Kaya, Erdem Kınay ve Merve Özbey çıkması beklenirken Winterfest'te ise Demet Akalın, Kenan Doğulu, Murat Dalkılıç, Ayşe Hatun Önal, Fatih Ürek, Simge Sağın, Cem Belevi, Suat Ateşdağlı gibi pek çok ünlü sanatçının sahne alması bekleniyor. Gençlik festivali adı altında düzenlenen festivallere Türkiye'nin dört bir yanından genç gelirken yurt dışından da gelen olduğu öğrenildi. Whitefest'in 3 Şubat'ta başlayıp 14 Şubat'ta yapılması beklenirken, Winterfest'in ise 30 Ocak'ta başlayıp 14 Şubat'ta sonlanacağı öğrenildi.

"Karlar Üzerinde Bir İlk: Elektronik Müzik Festivali"

Türkiye'nin kışın dağda gerçekleştirilecek ilk ve tek elektronik müzik festivali Uludağ Music Festival, 13-17 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Hem Türkiye hem de dünyada elektronik müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği popüler DJ'leri karlar üstünde bir araya getirerek, 4 gece 5 gün boyunca Uludağ'ı sallayacak olan festival bir ilke imza atacak. Festivalde gerçekleştirilecek etkinlik ve yarışmalarla da, gençlere eşsiz bir eğlence sunacak.