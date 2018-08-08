250 bin kişi göğsünden şikâyetçi

Dr. Murtaza İlhan, Türkiye’de yaklaşık 250 bin kişinin göğsünde şekil bozukluğu ile ilgili sıkıntı olduğunu söyledi.

Göğüste olan şekil bozukluklarının toplumumuzda 300’de bir görülen durum olduğunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Dr. Murtaza İlhan, “Bu da Türkiye’de aşağı yukarı 250 bin kişiye tekabül etmektedir. Hastalık, genellikle aileler tarafından bebeklik dönemindeyken fark edilebilir. Ancak ergenlik dönemine doğru gittikçe, bu tamamen oturmuş bir durum olur. Hastaların en büyük şikayetleri ergenlik dönemindeyken ortaya çıkar. Genellikle göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı ve şekil bozukluğundan dolayı hastalar bizlere başvuruyorlar. Hastalarda eğer göğüs boşluğundaki şekil bozukluğunun dışında kalp problemi var ise bunun bir an önce düzeltilmesi önemlidir. Eğer hastalarda bu şikâyetler az ise, bu defa estetik açısından düşünmek gerekiyor. Göğüs bozukluğu şikâyeti olanların spor yapmaları da imkânsız diyebiliriz. Bu da psikolojik olarak ciddi bir sıkıntı yaşamak anlamına gelmektedir” dedi.

Göğüs duvarını oluşturan kemiklerin içe doğru çökük olmasına pektus ekskavatus (kunduracı göğüs) dışarıya doğru çıkıntılı olmasına pektus karinatus (güvercin göğüs) denildiğini belirten Dr. İlhan, “Çocuklarda arkadaşlarının eleştirileri sebebiyle kendine güven eksikliği ve içe kapanma görülebilmekte, ilerleyen yıllarda okul başarılarını olumsuz etkilemektedir. Beden eğitimi dersleri ve atletizm ile yüzme sporu bunlar için adeta kabus haline gelebilmektedir” şeklinde konuştu.

Dr. Murtaza İlhan, cerrahi olarak açık veya kapalı yöntem kullanıldığını ve kısa sürede hastanın normal hayatına döndüğünü sözlerine ekledi.