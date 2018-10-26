250 bin lira değerinde 5 bin hap ele geçirildi

Bursa narkotik polisi, İstanbul'dan Bursa'ya piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan uyuşturucu hap getiren zehir tacirlerini yolda yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar adalete teslim edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya gelerek burada uyuşturucu ticareti yapacakları yönünde haklarında ihbar bulunan şahısları takibe aldı. Yapılan teknik takipte Bursa'ya gelmek için yola çıktıkları tespit edilen şahısların yakalanması için düğmeye basıldı. Narkotik polisi Bursa'ya girmek üzere olan ve içinde M.K. ile B.G. isimli 2 kişinin bulunduğu 34 plakalı aracı Bursa'ya giremeden yakalamak için operasyon yaptı. Operasyona eğitimli narkotik köpekleri Galya ile Rona da katıldı. Arabada arama yapan ekipler otomobilin bagaj kısmında piyasa değeri 250 bin lira olan 5 bin tane ecstasy hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.