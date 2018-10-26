İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

250 bin lira değerinde 5 bin hap ele geçirildi

Bursa narkotik polisi, İstanbul’dan Bursa’ya piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan uyuşturucu hap getiren zehir tacirlerini yolda yakaladı.

Bursa narkotik polisi, İstanbul'dan Bursa'ya piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan uyuşturucu hap getiren zehir tacirlerini yolda yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar adalete teslim edildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya gelerek burada uyuşturucu ticareti yapacakları yönünde haklarında ihbar bulunan şahısları takibe aldı. Yapılan teknik takipte Bursa'ya gelmek için yola çıktıkları tespit edilen şahısların yakalanması için düğmeye basıldı. Narkotik polisi Bursa'ya girmek üzere olan ve içinde M.K. ile B.G. isimli 2 kişinin bulunduğu 34 plakalı aracı Bursa'ya giremeden yakalamak için operasyon yaptı. Operasyona eğitimli narkotik köpekleri Galya ile Rona da katıldı. Arabada arama yapan ekipler otomobilin bagaj kısmında piyasa değeri 250 bin lira olan 5 bin tane ecstasy hap ele geçirdi.


Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.