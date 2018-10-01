26 ülke gezen bisikletli gezgin aile tecrübelerini paylaştı.

Bursa'nın İznik ilçesinde öğretmenlik yapan Soner-İnci Sarıhan çifti, yıllardır yaz tatillerinde bisikletleriyle dünya turuna çıkıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günlerine gerçekleşen söyleşide Sarıhan çifti 9 yaşında olan çocuklarının da çoğuna katıldığı 26 ülke gezisindeki anıları ve tecrübelerini hem öğrencilere hem de macera tutkunlarına aktardı. 2005 yılında ani bir kararla başladıkları Akdeniz ve Karadeniz ve bisiklet turunun ardından yurt dışına çıkmaya karar verdiklerini belirten Sarıhan Çitfti, ilk yurt dışı deneyimlerini 2007 yılında İran, Pakistan ve Hindistan turunda 2600 kilometre pedal çevirirken bu zamana kadar 26 ülke onlarca şehir yüzlerce köy gezdiklerini söyledi. 2009 yılında çocuklarının doğmasıyla 1 yıl gezilere ara veren çift, 2011 yılından itibaren çocuklarını da yanlarına alarak gezilere devam etti.

Geçtiğimiz yıl Çek Cumhuriyeti, Almanya, Polonya turu yapan, öncesinde iki kere Uludağ Zirvesi yüksekliğindeki Alp Geçit'lerine bisikletle tırmanan ilk aile olan Sarıhan ailesinin 'Pedalımda 5 Ülke' ve 'Minik Gezgin Yolda Büyümek' adlı iki kitabı bulunurken, söyleşi sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.