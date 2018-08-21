2600 yıllık tarih açık hava müzesi oluyor

Nekropol alanında tamamlanan arkeolojik kazılar havadan görüntülendi.

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Nilüfer Belediyesi’nin 2016 yılından bu yana Gölyazı’da gerçekleştirdiği nekropol (anıt mezar) kurtarma kazılarında ortaya çıkan bulguların teşhir ve korunması için projelendirdiği açık hava müzesine onay verdi. Bursa Müze Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle 2016 yılında başlatılan ve “Apollonia ad Rhyndacum Nekropol Alanı Koruma Projesi” kapsamında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda,çok sayıda mezardan dönemin hayat, ticaret ve dini inançlarına ait önemli bulgular elde edildi.

Gerekli güvenlik tedbiri alınarak koruma önceliğinin ön planda tutulduğu açık hava müzesi projesinde düzenlemeler alanın doğal bitki örtüsü ve toprak yapısı bozulmayacak şekilde yapılacak. Arkeolojik ve doğal çevre ile uyumlu şekilde tasarlanan proje sayesinde Gölyazı’nın kültürel değerleri korunacak. Proje hayata geçirildiğinde açık hava müzesini gezecek olan ziyaretçiler, bölgede varlığını sürdürmüş geçmiş medeniyetlere ait buluntulara belli bir kurgu dahilinde ulaşabilecek ve tabelalar ile ziyaretçiler en ince ayrıntıya kadar bilgilendirilecek.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, nekropol alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 28 mezar bulunarak koruma altına alındığını anlatan Özkılınç, "Bir yıl zarfında 28 mezar ortaya çıkartıldı. 8 farklı tipte mezar şekline rastladık. Ana kaya oyularak oluşturulan mezarlar, kerpiç sanduka, kil, çatkı mezarlar şeklinde Helenistik dönemle Roma dönemine ait. Bu mezarlarla birlikte göz yaşı şişeleri, tek kulplu küçük figürler ve sikkeler ortaya çıktı. Aslında antik kentin tarihi ile ilgili bulgular elde edildi. Kazılar sonrasında buranın tarihinin 2600 yıl olduğu belirlendi. Arazide düzenleme yapmak için Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurduk ve projemize onay geldi. Burasını bir açık hava müzesine dönüştüreceğiz" dedi.

Hayata geçirilecek müze hakkında bilgileri paylayan Özkılınç, "Müzede bir kurgu oluşturacağız. Yani Roma döneminde ve önceki dönemlerde ölü gömme merasimleri anlatılacak. Girdiğinizde tabela ve levhalarla buranın tarihi, geçmişi, mezar tipleri, mezarlarda bulunanlar yer alacak. İlginç mezar tipleri var. Mesela ölüyü gömdükten sonra yakılan mezarlara rastladık. Sonra ise ölünün mezarına hediyeler bırakılıyor. Bunları bir kurgu ile açık hava müzesi şeklinde sergileyeceğiz. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi olarak açık hava müzesinin bulunduğu şartlara göre peyzaj çalışmalarımızda var" diye konuştu.