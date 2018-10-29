29 Ekim kutlamalarına klasik otomobiller damgası

Bursa'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Tören geçişinde protokolü selamlayan klasik otomobiller ise törene damga vurdu.

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. İlk olarak Tarihi Heykel'deki valilik binasında merkeze tayini çıkan Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa protokolü ile bayramlaştı. Daha sonra Heykel Meydanı'nda tören düzenlendi. Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, protokolü ve halkı selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının ardından Vali Küçük, konuşma yaptı. Ardından şiirler okunup, halk dansı ve kılıç kalkan ekibi gösteri yaptı. Gösterilerin ardından tören geçişi yapıldı. Polis ekipleri, askeri personel ve STK'lar tören geçişi esnasında protokolü selamladı. Ayrıca polis ve jandarmaya ait motosikletli ekip de, geçiş esnasında Türk bayrağı açtı.

Klasik otomobiller renkli görüntüler oluşturdu

Öte yandan tören geçişine katılan klasik otomobiller ise, renkli görüntüler oluşturdu. Bayrak ve Atatürk'ün resminin bulunduğu balonlarla geçiş yapan 4 tane klasik otomobilin içerisindeki gelin ve damat ilgi gördü. Klasik otomobillerin geçişi sırasında vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti.