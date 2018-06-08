3 bin 400 adet uyuşturucu hapla yakalandılar

Baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen R.K. ve G.K. isimli 2 kişiyi takibe aldı. Ekipler, uzun süre takip edilen şahısların suç unsurlarıyla birlikte alınması için harekete geçti. Şahıslara yönelik yapılan baskında yapılan üst ve ev aramalarında 3 bin 400 adet ecstasy tablet ile tabletlerin paketlenmesi için çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K. ile G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.