Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 15:09

3 bin 400 adet uyuşturucu hapla yakalandılar

Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik yaptıkları baskında 3 bin 400 adet ecstasy hap ele geçirdi.

3 bin 400 adet uyuşturucu hapla yakalandılar

08 Haziran 2018 15:09

Baskında 2 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen R.K. ve G.K. isimli 2 kişiyi takibe aldı. Ekipler, uzun süre takip edilen şahısların suç unsurlarıyla birlikte alınması için harekete geçti. Şahıslara yönelik yapılan baskında yapılan üst ve ev aramalarında 3 bin 400 adet ecstasy tablet ile tabletlerin paketlenmesi için çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K. ile G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç