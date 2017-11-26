Diğer
Kategoriler
26 Kasım 2017 10:06

3 develi yolculuk

Bursa’da bir kamyonete yüklenmiş 3 deve trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

3 develi yolculuk

26 Kasım 2017 10:06


Bursa-İzmir yolunda bir kamyonetin arkasını yüklenmiş 3 deve cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. İlginç görüntülerde develerin kafalarını uzatıp yolu izlemesi kameraya yansıdı. Bu ilginç görüntüleri kaydeden vatandaşlar şaşkına döndü. Kamera kaydında ilginç bir nakliyattan bahseden vatandaş, “Kamyonla deve taşınıyor. İlginç bir nakliye. İlk kez görüyorum. Vatandaş devesini böyle taşıyor. Bursa merkezde şu an bu durumu görüntülüyoruz. İkisinin bacaklarının altına yatmış bir deve daha var” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç