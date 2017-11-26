3 develi yolculuk

Bursa-İzmir yolunda bir kamyonetin arkasını yüklenmiş 3 deve cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. İlginç görüntülerde develerin kafalarını uzatıp yolu izlemesi kameraya yansıdı. Bu ilginç görüntüleri kaydeden vatandaşlar şaşkına döndü. Kamera kaydında ilginç bir nakliyattan bahseden vatandaş, “Kamyonla deve taşınıyor. İlginç bir nakliye. İlk kez görüyorum. Vatandaş devesini böyle taşıyor. Bursa merkezde şu an bu durumu görüntülüyoruz. İkisinin bacaklarının altına yatmış bir deve daha var” dedi.