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3 katlı uyuşturucu deposu ele geçirildi

Bursa’da 3 katlı binanın uyuşturucu deposu olarak kullanıldığı ortaya çıkarken, bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'da 3 katlı binanın uyuşturucu deposu olarak kullanıldığı ortaya çıkarken, bir kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Orhangazi'nin Çeltikçi Mahallesi'nde A.A. isimli şüphelinin 3 katlı evine narkotik köpeğiyle birlikte baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, çeşitli bölümlere gizlenmiş 400 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet fişek, suçtan elde edilen 1700 lira ve apartmanın bahçesinde bulunan serada dikili 6 kök kenevir ele geçirildi. Zanlı A.A. adliyeye sevk edildi.

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