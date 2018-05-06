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06 Mayıs 2018 18:00

3 kişinin öldüğü yerde saatler sonra bir kaza daha

Bursa’da gece saatlerinde 3 kişiye mezar olan yolda yeni bir kaza daha oldu.

3 kişinin öldüğü yerde saatler sonra bir kaza daha

06 Mayıs 2018 18:00

Kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.


Kaza, Bursa-Orhaneli karayolu Kapıkaya mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Şevket A. kontrolündeki 16 N 3433 plakalı araç ile karşı yönden gelen Metin A. yönetimindeki 16 JNB 23 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlarda ciddi hasar oluşurken Şevket A., Selahattin A., Oktay A., Fatma A., Saniye A. ile diğer araçta bulunan Metin A. ve yanındaki Güler A. yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücüler güvenlik güçlerine ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlardan 2 tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Kaza sebebi ile Bursa-Orhaneli karayolu dakikalarca trafiğe kapatıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Öte yandan kazanın meydana geldiği mevkide önceki gece başka bir kaza daha meydana gelmiş ve kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.




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