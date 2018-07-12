3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabahın erken saatlerinde Adapazar’ı istikametinden gelmekte olan 34 ND 670 plakalı otomobilin sürücüsü Işıl Yılmazer, çevre yolundan kontrolsüz bir şekilde çıkan Ali Çakır idaresindeki 16 BR 499 plakalı ticarî araçla çarpıştı. Çakır’ın kullandığı araç kazanın şiddeti ile savrularak, benzinlikten çıkan Ali Kurt’un kullandığı 16 H 2765 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktörün römorkunda oturan Zübeyde Kurt ve 499 plakalı aracın sürücüsünün çocukları Furkan (4), Osman (2) ve eşi Hatun Çakır yaralanarak, ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazaya karışan sürücülerden Işıl Yılmazer’in 1.58 promil alkollü olduğunu tespit etti. Alkollü sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ayrıca ceza kesildiği öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.