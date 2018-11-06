3 kişiyi ezip kaçtı, aracının çalındığını ihbar etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kırmızı ışıkta duran motosiklete çarparak bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına sebep olduktan sonra kaçan sürücünün, polise aracının çalındığını ihbar ettiği ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün Bursa-Ankara yolu üzerinde bulunan Yeniceköy köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan A. idaresindeki 16 ABA 294 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Doğan Balcı, Mevlud Kılbaş ve Ferit Ulucan'ın üzerinde bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi araçla beraber metrelerce sürüklendi. Daha sonra sürücünün durmasıyla gençler yere düştü. 3 gençten ikisi ağır yaralanırken, 1 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralılardan Doğan Balcı kurtarılamadı. Ferit Ulucan'ın durumunun ağır, Mevlud Kılbaş'ın ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan sürücü çalıntı ihbarı yaptı

Araç sürücüsü Hakan A. kaza sonrası firar etti. Hakan A, polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Bir kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralamasına sebep olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otomobil sürücüsünün kaza yaptıktan sonra 155'i arayarak otomobilin çalındığı ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Doğan Balcı (24), Akhisar Mahallesi'nde Fatih Camii'nde kılınan cezane namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.