Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, cumartesi günü saat 16.30’da inegöl’de oynanacak olan Gaziantepspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bordo beyazlı ekip, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı idmanla sürdürdü. İdman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör İsmail Ertekin, "Şu an Gaziantep maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Geçen hafta son dakika 1 puanı kurtardık diye düşünüyoruz. Gerçi oyun kalitemiz diğer takıma göre daha yüksekti, ama 1 puanı son dakikada kurtardığımız için sevindik. Ama 2 puanı kaybettik diye de üzüldük. Şimdi eğer biz yukarılara doğru oynamak istiyorsak, cumartesi günkü Gaziantep maçını muhakkak kazanmamız lazım. Mutlaka kazanmamız derken, maçı kazanmak içinde doğru bir konsantrasyon, doğru bir iletişim ve doğru bir yapılanmayla cumartesi günkü maça çıkmalıyız. Az önce oyuncularımızla bir toplantı yaptık. Bunları aktardık. İnşallah oyuncularımızda bu söylediklerimizi kafalarına yerleştirdiler. Cumartesi günü sahaya çıkıp, elimizden gelen gayretle 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlarımızın karşısına çıkacağımız için heyecanlıyız ama taraftarlarımızda da destek bekliyoruz. Bizi desteklerlerse biz de oyuncular ve teknik heyet olarak bunun karşılığını vereceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.