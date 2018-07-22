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22 Temmuz 2018 20:43

’3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ sona erdi

Bursa’nın Keles ilçesinde bu yıl 52’ncisi düzenlenen Kocayayla Şöleni, ’Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ ile birlikte aynı tarihlerde yapıldı.

’3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ sona erdi

22 Temmuz 2018 20:43

Şenliğe Katılan vatandaşlar 2 coşkuyu birden yaşadı.


I. Murad-ı Hüdavendigar Han’ın savaş hazırlığı yaptığı ve Orhan Gazi’nin Nilüfer Hatun ile düğününün yapıldığı Kocayayla’daki şölene katılan vatandaşlar asırlık geleneğin devamına şahit oldu.


Keles Belediyesinin düzenlediği şölene AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.


Şölende Nilüfer Hatun ile Orhan Gazi’nin düğünü canlandırıldı. Cumartesi gecesi Keles’te Nilüfer Hatun’un kına gecesi, Pazar günü ise Kocayaylada Orhangazi ile Nilüfer Hatun’un düğünü temsili olarak canlandırıldı.


Şölende AK Parti Milletvekili Osman Mesten, Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke, Keles Kaymakamı Serhat Karabektaş temsili gelini deveden indirdi. Çevre il ve ilçelerden gelen folklör ekipleri gösteri sunarken mahalli sanatçıların yanı sıra Tuğba Ger de türküler söyledi.


Son olarak sahneye çıkan Kubat, sevilen türkülerini söyleyerek hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Şölene katılanlar hem Türk dünyası spor etkinliklerini hem de Kocayayla şölenini izleme fırsatı bularak eski günleri hayal dünyalarında canlandırdı.




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