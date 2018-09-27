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30 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Bursa’da 335 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bursa'da 335 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, S.Y. isimli şahsın Bulgaristan'dan 335 adet içki getirdiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüpheli S.Y.'yi aracıyla birlikte takibe aldı. Bursa - Ankara yolu üzerinde sabaha karşı şüphelinin aracını durduran ekipler S.Y.'yi göz altına aldı. Araçta yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira tutan değişik markalarda 335 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Şüpheli S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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