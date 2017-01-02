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02 Ocak 2017 08:39

30 saat boyunca 1,5 metre karda kurtarılmayı bekledi

30 saat boyunca 1,5 metre karda kurtarılmayı bekledi

02 Ocak 2017 08:39

Bursa’da 18 yaşındaki bekçi, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle 30 saat boyunca 1,5 metre karda kurtarılmaya bekledi.-5 dereceyi bulan dondurucu soğukta mahsur kalan ve ölüm tehlikesi atlatan Mustafa Arezi, AFAD ekipleri tarafından 5 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.
Olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Seçköy Köyü’ndeki taş ocaklarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, taş ocaklarında bekçilik yapan Mustafa Arezi, 1,5 metreyi aşan kar ve tipi sebebiyle, kulübede mahsur kaldı. Mahsur kaldığı yerde telefonu çekmeyen Mustafa Arezi, 30 saat boyunca bekçi kulübesinde kurtarılmayı bekledi.
Vardiyayı devir almaya gelen Harun Ermiş, taş ocakları yolunun kapalı olduğunu ve Mustafa Arezi’nin mahsur kaldığını düşünerek jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, olay yerine geldi. AFAD ekipleri, yoldaki karları kepçe yardımıyla açtırarak, paletli kar motoru ile taş ocaklarının bulunduğu bölgeye çıktı. Kulübede donmak üzere olan 18 yaşındaki Mustafa Arezi , ekipler tarafından kurtarıldı. 30 saat mahsur kalan ve 5 saat süren operasyon sonunda köy meydanına getirilen Mustafa Arezi, NAK ekibinin yaptığı kontrolün ardından evine götürüldü.



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