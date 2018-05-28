Mezun olmalarının 30. yılı anısına "BKL 87 Vefa" adını verdikleri projede öğretmenleri bir araya gelen öğrenciler, hep birlikte eski günleri yâd etti. Stüdyoya giren mezunlar seslendirdiği dostluk, barış ve sevgi temalı şarkılara bir de klip çekti.

Esra Mütevelli’nin hayali ile başlayıp mezun olduğu okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan İlknur Çetin Karaaslan’nın eski öğretmenlere ulaşmasıyla öğrenciler öğretmenleriyle bir araya geldi. 30 yıl aradan sonra okul bahçesinde toplanan öğrenciler İstiklal Marşı’nı okudu, sınıflarına girerek, sıralarına oturmanın heyecanını yaşadı. Etkinliğe eski öğretmenlerden Münevver ve Muzaffer Kamadan, Birsen Erdağ, Mehmet ve Şerife Şenol, Tansel Cumbul, Nevzat Güngörür, Zeki Çubuk, İbrahim Tutgaç, Mustafa Alkan, Cevat Ünel, Neşe Ayvaz ve Zerrin Tığlıoğlu eşlik ederken, hem müzisyen hem doktor olan sınıf arkadaşları Özlem Kaya’nın stüdyosuna girerek seslendirdikleri şarkılara klip çekti.

Mezunlar kendi aralarında topladıkları Bin 987 lirayı burslu liseli kızlara bağışlarken, sosyal medyada yayınlanan klip büyük beğeni gördü.