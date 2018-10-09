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30 yıl sonra yeniden kep attılar

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 88 mezunları, 30.

yıl sonra tekrar kep fırlattı.


Mezuniyetlerinin 30. yılına giren Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri buluştu. Uzun yıllar sonra bir araya gelen sınıf arkadaşları, hasret gidererek eski günleri yâd etti. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, yaptığı konuşmada eski mezunların tekrar bir araya gelmesinin gururlandırıcı olduğunu belirtti. Derneğin daha faal çalışması gerektiğinin altını çizen Yüce, Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF mezunlarının bir çatı altında toplanmasının önemini vurguladı. Eski mezunlara konser veren Devlet Konservatuarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir, mezunlara duygu dolu anlar yaşattı. Eski öğrencilerine kısa bir ders anlatan Prof. Dr. Doğan Şenyüz, öğrencileriyle hatıralarını anlattı ve onları dinledi. 30 yıl sonra tekrar kep atma heyecanını yaşayan mezunlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin ünlü ‘Sevgi Meydanı'nda keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutlamanın coşkusunu yaşadılar.

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