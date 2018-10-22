300 kiloluk polis motoru, ok gibi saplandığı taksiyi devirdi

Bursa'da Yunus timlerinin bulunduğu motosikletin ticari taksiyle çarpışması vatandaşın kamerasına yansıdı. Çevredekiler tarafından çekilen görüntüde 300 kiloluk polis motorunun taksiye ok gibi saplandığı ve taksiyi yan yatırdığı görüldü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Kükürtlü Caddesi üzerinde Çekirge Mahallesi istikametine giden 16 A 4886 plakalı motosikletli polis ekibi, Kükürtlü Caddesi üzerindeki taksi durağını önünde manevra yapmaya çalışan 16 T 0360 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada polis memurları Hayrettin Yılmaz ve Sezer Bektaş ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı.

Kazadan sonra Kükürtlü Caddesi iki taraflı trafiğe kapatılırken, ortalık savaş alanına döndü. Yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi yine polis arkadaşları yaptı. Beyninde kanama olduğu bildirilen Hayrettin Yılmaz'ın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Kolunda. bacağında ve elinde kırıklar tespit edilen Sezer Bektaş'ın ise Çekirge Devlet Hastanesinden Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Servisi'ne sevk edildiği belirtildi.

Yan yatan taksiyi vatandaşlar çevirdi

Öte yandan, 2 polis memuru ile taksi sürücüsünün yaralandığı dünkü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın yaşanmasının ardından vatandaşlar tarafından çekilen ilk görüntüde, motorun taksiye ok gibi saplandığı görüldü. Yan yatan taksinin içerisindeki yaralı sürücüyü kurtarmak için seferber olan vatandaşlar hep birlikte taksiye yüklenip 4 teker üzerine çevirdi. O sırada taksiye saplanmış olan polis motoru dumanlar içerisinde yere düştü. Can pazarının kurulduğu kazanın ortaya çıkan görüntülerinde 2 polis memurunun yerde hareketsiz yattığı vatandaşların panik halinde ambulansa ve polis ekiplerine haber vermeye çalışmaları görülüyor.