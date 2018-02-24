’300 koyun’ için başvuruları başladı

Bursa Damızlık Koyun Keçi Birliği, üyelerine 1 hafta ücretsiz hizmet verecek.

Başvurular TİGEM’e mail yoluyla yapılacak. Bursa Damızlık Koyun Keçi Birliği ise internet kullanmayı bilmeyen üyelerine birlikte pazartesi gününden itibaren 1 hafta boyunca ücretsiz olarak ön başvuru yapmaları için yardımcı olacak. 1 hafta boyunca gece saat 12’ye kadar üyelerine hizmet verecek birlik, mail adresi olmayanlara mail adresi açıp, onları nasıl başvuru yapmaları konusunda bilgilendirecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Damızlık Koyun Keçi Birliği Yıldırım Oran, "Bize çok sayıda müracaat oldu. Üyelerimizin bazıları, mail adresleri olmadığı veya sisteme girmeyi bilmedikleri bir için zorlanıyor. Allah izin verirse birlik olarak pazartesi gününden itibaren 1 hafta boyunca gece saat 24:00’e kadar üyelerimize birliğimizde hizmet vereceğiz. Verdiğimiz bu hizmet ücretsiz olacak. Bu hizmet bir hafta kadar sürecek. Bu duyuruyu buradan yapmak istiyoruz. 300 koyunla ilgili başvurular direk TİGEM’e yapılıyor. Bu başvurular elektronik ortamda yapılıyor. Üyelerimizden bilgisayar ve mail kullanmayı bilmeyenlere buradan hizmet vereceğiz. 300 koyun projesiyle ilgili başvurular 21 Şubat itibariyle başladı. Üyelerimizin ön başvuruyu yapmak için sadece nüfus kağıdı ve mail adresi olması kâfi. Mail adresi olmayan şahıslara biz burada mail adresi açacağız. Bu projeye ön başvuruda herhangi bir şart aranmıyor" dedi.