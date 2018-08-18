34 aracın karıştığı kazada TIR şoförü gözaltına alındı

Gözaltına alınan TIR şoförü jandarmadaki ifadesinin ardından adliye sevk edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir TIR’ın deposundan dökülen mazotlar sebebiyle kayak pistine dönen kara yolunda 34 araç çarpıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 12’si İnegöl Devlet Hastanesi’nde, 3 kişi ise özel bir hastanede tedavi altında alındı.

Jandarma ekipleri kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen TIR sürücüsü Y.S’yi kaza mahallinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü jandarmadaki ifadesinde, İnegöl’e doğru seyir halindeyken kazayı gördüğünü, bunun üzerine frene basıp yavaşlamaya çalıştığını, ancak TIR’ın savrularak yol kenarındaki bariyerlere sürttüğünü söyledi

Kendi aracından dökülen mazotun kazaya sebep olduğunu kabul etmeyen sürücü adliyeye sevk edildi.