İlçeye bağlı Söğütalan mahallesindeki yaklaşık 350 yıllık tarihi bir değirmeni restore eden 47 yaşındaki Halil Ayar, değirmende buğday öğüterek elde ettiği unlardan, köy usulü taş fırında ekmek yapıyor. Farklı un çeşitleriyle yapılan ekmekler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

“Şeker hastalığına iyi geliyor”

Restore ettiği değirmende geleneksel helal sertifikalı buğdayları öğüttüğünü belirten Halil Ayar, “Köyümüzün simgelerinden biri olan ve yaklaşık 350 yıllık tarihi değirmeni restore ettik. Burada öğüttüğümüz doğal buğdaylardan un elde ediyoruz. Bu unları köy usulü taş fırında pişiriyoruz. Son derece doğal sağlıklı lezzetli. Özellikle de çavdar unundan yaptığımız ekmeklerin şeker hastalarına iyi geldiği söyleniyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızın kendi getirdikleri buğdayları da kendi gözleri önünde öğütüyor ve ekmek yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ekmeklerini tüketebiliyor” dedi.