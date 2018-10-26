38 yaşında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan suç makinesi yakayı ele verdi

Bursa'da, hakkında 30 ayrı suçtan yakalama kararı ve çeşitli suç kayıtları bulunup 38 yıl kesinleşmiş para cezası 84 bin TL para cezası bulunan cezaevi firarisi Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyon ile yakalandı. İkametinde birçok sahte kimlikle ele geçirilen şahsın, "Nasip bugüne kadarmış" diye söylediği söz dikkat çekti.

Olay Bursa'nın Osmangazi İlçesi Hamitler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 30 ayrı suçtan yakalama kararı ve suç kaydı bulunduğu, kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası ve 84 bin TL para cezası bulunan, 7 yıl önce cezaevinden firar eden Cengiz Polat'ın (38), Hamitler Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisini elde etti. Çok sayıda polis Cengiz Polat isimli ceza evi firarisinin bulunduğu evi uzun süre takip ettikten sonra nefes kesen bir operasyon ile şahsı kıskıvrak yakaladı. Polisi karşısında gören Polat,""Hiç beklemiyordum, beni nasıl yakaladınız, nasip bugüne kadarmış" diye söylediği sözler ise dikkatlerden kaçmadı. Ceza evi firarisi Polat'ın ikametinde yapılan arama sonucunda ise farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyetler ele geçirildi. Gözaltına alınan suç makinesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.