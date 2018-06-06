4 bin 835 kilogram pili geri dönüşüme kazandırdılar

Başkan Bozbey, "Çocuklarımızı, torunlarımızı düşünüyorsak, bu hassasiyeti en üst noktaya ulaştırmamız gerekiyor" dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Atık Pil Toplama Yarışması geniş katılımla gerçekleşti. Atıkların, kaynakta ayrışmasını hedefleyen Nilüfer Belediyesi’nin Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında 2017-2018 yılı eğitim dönemi boyunca öğrencilere atık pillerin doğaya vereceği zararlar anlatıldı. Çevreyi korumak konusunda bilinçlenen öğrenciler eğitim dönemi boyunca doğru yöntemlerle atık pil toplayarak okullarına getirdi. Öğrenciler eğitim dönemi boyunca topladıkları 4 bin 835 kilogram atık pili geri dönüşüme kazandırdı. Eğitim döneminin tamamlanmasıyla birlikte yarışma da sona erdi ve en fazla atık pil toplayan okullar ödüllendirildi

Nilüfer Belediyesi Basın Toplantı Odası’nda gerçekleştirilen ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Başkan Bozbey, öğrencileri, çevreyi korumak adına gösterdikleri duyarlılık için kutladı ve yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uzun yıllardır atık pil toplamasıyla ilgili yoğun çaba gösterdiklerini belirten Başkan Bozbey, “Özellikle yeni yetişen nesillere çevre bilincini aşılamak, onların çevreye karşı duyarlılıklarını en üst seviyeye taşımak amacıyla çeşitli eğitimler veriyoruz, farklı yarışmalar düzenleyerek çevreci birer yurttaş olmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

“Çocuklarımız etrafına ışık saçıyor”

Temiz bir dünyada yaşamanın herkesin hakkı olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, "Bu hakkımızı hep beraber korumak zorundayız. Hepimiz bu dünyanın temiz kalmasını istiyoruz. Birçok il ve ilçede bu çalışmaları göremezsiniz. Biz bir ışık yakıyoruz hep beraber, çocuklarımız da bir yıldız gibi etrafına ışık saçıyor. Çocuklarımızın bu çalışmalarıyla onur ve gurur duyuyoruz. Bizim nesil kirletti, şimdi çocuklarımıza destek verelim de hiç olmazsa kirletmeyi durduralım. Geri döndürmemiz mümkün değil, ama bulunduğumuz mevcut çevreyi koruyarak yaşamak bizim için bir değerdir. Çocuklarımızı, torunlarımızı düşünüyorsak hepimiz hassasiyeti en üst noktaya ulaştırmalıyız” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in konuşmasının ardından dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri verildi. Yarışma kapsamında bin 850 kilogram atık pil toplayan Koç Ortaokulu Bursa’da en çok pil toplayan okul olurken, 880 kilogram atık pil toplayan 15 Temmuz İlkokulu ikinci, 490 kilogram atık pil toplayan Abdurrahman Vardar İlkokulu da üçüncülük aldı. Atık pil toplayarak çevrenin korunmasına katkıda bulunan ilk üç dereceye giren okullara para ödülü verildi. Birinci olan okula 1000 TL, ikinci okula 750 TL, üçüncü okula da 500 TL verilirken, Başkan Mustafa Bozbey, yarışmaya katılan öğrencilere de hediyelerle teşekkür etti.