Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 16:14

4 kişiyi öldürdü şimdi de "Namusumu temizledim" dedi

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Evciler köyünde iftar vakti babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ve Süleyman Sakin’i tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin adliyeye sevk edildi.

4 kişiyi öldürdü şimdi de

19 Mayıs 2018 16:14

Zanlı gazetecilerin neden yaptın sorusuna "namusumu temizledim" diyerek cevap verdi. Zanlı daha önce de, "Huzurluyum, görevimi yaptım" demişti.


Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin dün lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ile oğlu Süleyman’ı (15) alarak eşinin de bulunduğu Evciler köyündeki babasının evine gitti. Yaşadığı psikolojik hastalıklar nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü öğrenilen Hamza Sakin, iftar vakti babası, 2 çocuğu ve eşini öldürdü. Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Hamza Sakin ifadesinin tamamlanmasının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Mudanya Adliyesine sevk edildi. Adliye girişi gazetecilerin neden yaptın sorusuna Hamza Sakin, "namusumu temizledim" diyerek cevap verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç