4 nala Cumhuriyet coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet'in 95. yılını geleneksel Türk sporu olarak bilinen ciritle kutladı.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan Cirit, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaşatılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Değirmenönü'nde düzenlenen Geleneksel Cirit Müsabakaları Cumhuriyet Kupası karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'da, cirit sporun yaşatılması ve gelecek nesillere tanıtılması hedefiyle gerçekleştirilen ‘Cirit Oyunları', spor tutkunlarını Değirmenönü'nde bir araya getirdi. Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte Yıldırım Atlı Cirit Spor Kulübü ile Botanik Atlı Cirit ve Okçuluk Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Cirit meraklılarının da yoğun ilgi gördüğü müsabakada, taraflar birbirine üstünlük sağlamak için mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen karşılama 10-10 berabere biterken, kazanan geleneksel spor dalı cirit oldu.

Karşılaşmayı izleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Önder Tanır, müsabakaya katılan tüm sporcuları tebrik etti. Tanır, daha sonra sporcuların istediğini kırmayıp, kısa süre ata bindi.