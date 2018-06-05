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05 Haziran 2018 16:46

40 yıllık başkan görevi devretti

Kızılay Bursa Şubesi’nde 40 yılı aşkın süredir başkanlık yapan İbrahim Dokunmazer görevi Dr.

40 yıllık başkan görevi devretti

05 Haziran 2018 16:46

Hüseyin Hüsnü Serdar’a törenle devretti.


Kızılay Bursa Şubesi kurulduğu 1911 yılından bu yana hizmet yelpazesini sürekli geliştirerek çalışmalarına devam ediyor. Bu görevi yaklaşık 40 yıldır yürüten İbrahim Dokunmazer, görevi devrederken oldukça duygusal anlar yaşandı.


Görevi devir alan Doktor Hüseyin Hüsnü Serdar, "Her işin bir başı bir sonu elbet var, sağlıkla, sıhhatle ve başarılarla dolu 40 yıllık bir hizmet süresinin sonunda burada arkadaşlarımız ile birlikte gönül rahatlığıyla emaneti devir ediyorsunuz. Biz aslında öyle bir yerde bulunuyoruz ki bu görevi de en iyi şekilde yöneteceğimize inanıyorum" diye konuştu




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