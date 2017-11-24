434 milyonluk 8 yatırımın temeli pazar günü atılıyor

Dr. Veysel Eroğlu ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu 26 Kasım Pazar günü Bursa’da inşa edilecek 434 milyon liralık 8 yatırımın temelini atacak.

434 milyon liralık 8 yatırımın temelini atmak için Bursa’ya gelen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ayrıca programı çerçevesinde Bursa’ya yapılması planlanan 425 milyon liralık 23 müjdeyi de açıklayacak. 26 Kasım Pazar günü saat 15.00’da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek toplu temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek İznik Barajı, Gölecik Barajı, Gemlik Hamidiye Göleti Sulaması, İnegöl Alangünü Barajı Sulaması, Gemlik Küçükkumla Barajı Sulaması, İnegöl Olukman Tekke Göleti ile 1 adet taşkın koruma tesisinin temeli atılacak.

Dr. Eroğlu, Bursa’da düzenlenecek merasimde orman köylülerinin kalkındırılması maksadıyla 6 aileye gelir getirici tür ve 6 aileye Orköy sertifikası verecek. Ayrıca ceviz, fıstık çamı ve defne fidan türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.

112 bin 950 dekar zirai arazi suya kavuşacak

Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılacak tesisler ile 73 milyon metreküp su depolanacak. Depolama tesislerinin sulama sistemleri tamamlandığında da 112 bin 950 dekar zirai arazi suya kavuşacak. Yılda 13 milyon 400 bin metreküp içme suyu temin edilecek. Yılda 9 milyon 700 bin kilovat saat enerji üretilecek. 1 ilçe taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca yangınlarla mücadelede daha etkin olunması ve orman köylülerinin desteklenmesi sağlanacak.

Bursa’ya son 5 yılda 1 milyar 300 milyon liralık 97 müjde

Dr. Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 6 Temmuz 2013 ve 2 Aralık 2016 tarihlerinde Bursa’ya verdiği 849 milyon liralık 74 müjdeye ilave olarak 425 milyon liralık yatırım bedeline sahip 23 müjde daha verecek. Böylece son 5 yılda Bursalılara toplam

1 milyar 300 milyon liralık 97 müjde almış olacak.

Müjdeler arasında baraj, gölet, sulama tesisi, taşkın koruma tesisi, fidan üretimi, mesire yeri, bal ormanı, orman köylülerine kredi, gelir getirici tür ağaçlandırma faaliyetleri, Uludağ Milli Parkında eğitim merkezi, yönetim merkezi ile sanat yapıları ve üst yapıların tesis edilmesi yer alıyor.