5 bin uyuşturucu hapla yakalann 2 kişi tutuklandı

Bursa narkotik polisi tarafından İstanbul'dan getirdikleri 250 bin lira değerindeki 5 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelip Bursa'da zehir ticareti yapma hazırlığındaki 2 kişiyi şehre girmeden yakalayarak gözaltına aldı. Araçlarında 250 bin lira değerinde 5 bin ecstasy hap ele geçirilen M.K. ile B.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.