5 günde 400 kilometre pedal çevirip Ankara'ya çıkarma yaptılar

Bursa'nın İznik ilçesinden 29 bisikletçi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıldönümünde 5 günlük bir maratonla Ankara'ya pedal sürdü. 24 Ekim'de İznik eski belediye binası önünden hareket eden grup Bilecik, Eskişehir güzergahını takiben Beştepe ve Anıtkabir'e ulaştı.

Grup adına konuşan Serdar Aydın, '1075'ten 2018'e, İlk başkentten son başkente, İznik'ten Ankara'ya Cumhuriyet'imiz için pedallıyoruz, sağlığımızı koruyoruz" sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, "5 gün pedal çevirdik. 400 kilometrelik bir etabı kat ettik. İlk durağımız Beştepe Külliyesi, sonrasında Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne katıldık. Beştepe Külliyesi'nde İznik'ten Anadolu Selçuklu Devleti ve Türk Bayrağı'nın İznik çinisi üzerine işlenmiş motifini sunduk. Amacımız sağlıklı nesillerin yetişmesi. Projemizin sloganı da "sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımına dikkat çekmek". İznik'i Türkiye ve dünyaya tanıttık" dedi.