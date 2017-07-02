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02 Temmuz 2017 18:12

5. İznik Triatlonu tamamlandı

Marmara Bölgesi’nin en büyük gölüne sahip olan İznik’te 2017 Triatlon yarışları tamamlandı.

5. İznik Triatlonu tamamlandı

02 Temmuz 2017 18:12


Sabah ilk olarak yüzme parkuruyla başlayan Triatlon Yarışları sırasıyla bisiklet ve koşu parkurlarıyla devam etti. Yarışlar İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezinde gerçekleşti. Bu yıl ilk olarak gerçekleşen Halk Triatlonunda ise 16 sporcu ter döktü.


Türkiye genelinden yaklaşık 300 yarışmacının katıldığı yarışların ödül törenine, İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik ile çok sayıda sporsever katıldı. Federasyon Başkanı İsa Tamer Çelik yarışmaya katkıda bulunan kurumlara teşekkür plaketi takdim etti.


Yarışmacılara çiçek ve çini madalyalarının yanı sıra İznik zeytini de takdim edildi.




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