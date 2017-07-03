5. İznik Triatlonu tamamlandı

Sabah saat 08.00’da ilk olarak yüzme parkuruyla başlayan triatlon yarışları sırasıyla bisiklet ve koşu parkurlarıyla devam etti. Yarışlar İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl ilk defa yapılan halk triatlonunda ise 16 sporcu ter döktü.

Türkiye genelinden yaklaşık 300 yarışmacının katıldığı yarışların ödül törenine, İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile çok sayıda sporsever katıldı. Federasyon Başkanı İsa Tamer Çelik yarışmaya katkıda bulunan kurumlara teşekkür plaketi takdim etti.

Genç erkeklerde Oktay Arkan, genç kadınlarda Elif Polat, elit erkeklerde Emirhan Altıntaş, elit kadınlarda İpek Öztosun, yıldız erkeklerde Kıvanç Şahinkaya, yıldız kadınlarda Melike Yılmaz birinci oldu.