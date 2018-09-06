5. Uluslararası Altın Biber Festivali doludizgin devam ediyor

Uluslararası Altın Biber Festivali, farklı ülkelerden gelen folklor ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, dans gösterileri ve konserlerle devam etti.

Bursa Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlamaları ile birlikte gerçekleştirilen Uluslararası Altın Biber Festivali dolu dizgin devam ediyor. Farklı ülkelerden gelen folklor ekiplerinin katıldığı kortej yürüyüşüne Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Klasik arabaların geçişi ile renklenen festival, dans gösterileri ile devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Türk Sanat Müziği korosu ve sanatçıları da Yenişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, yıllardan beri kutlanan 6 Eylül Yenişehir’in Kurtuluşu etkinliklerine Uluslararası Altın Biber Festivali’ni de eklediklerini dile getirerek, “Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz Uluslararası Altın Biber Festivali’mizin kortej yürüyüşünü gerçekleştirdik. Bu festivalimiz yapmakta tek bir amacımız var. İlçe nezdindeki tarımsal potansiyelin hem ülkemizde hem uluslararası arenada çok daha farklı kulvarlarda tanıtılmasını sağlamaktır. İlçemizde yaşayan çiftçilerin ürettikleri malların değer kazanmasını amaçlıyoruz. Umuyorum ki bu tür organizasyonlar neticesinde bu hedefimizi yakalarız. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarda da birebir bunu gördük” dedi.

Dün Mahmudiye Mahallesi’nde yapılan Rüstem Pehlivan Yağlı Güreşleri’ne de değinen Çelik, “Mahmudiye Mahallemizde Rüstem Pehlivan’ın anısına yağlı güreş organizasyonumuzu yaptık. Çok güzel bir organizasyon oldu. 4 gün sürecek olan festivalimize Balkanlardan gelen çok farklı arkadaşlarımızın da katıldı. Bizim ilçemizdeki bazı kültürel faaliyetlerimizi ön plana çıkartmak suretiyle kültürler buluşması olarak yine etkinliklerimize devam ediyoruz. Bu 4 günü dolu dolu geçirmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Osmanlı’ya devlet olmadan önce 26 yıl başkentlik etmiş Yenişehir ilçemizin hem kurtuluş günü hem beraberinde biber festivalimizin başlangıcını yapıyoruz. Yenişehir son yıllarda gerçekten büyük bir aşama kaydetti. Hem hızlı tren, hem otoyol çalışmaları beraberinde hareketlenen havaalanı ve organize sanayisi gelişmeye devam ediyor. Yenişehir aynı zamanda çok iyi bir tarım şehridir. Bugünde bu yönünü özellikle biber başta olmak üzere bizzat gördük ve tatma imkanına sahip olduk. Ben Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik’e yürekten teşekkür ediyorum. Hem sanayi hem tarımı aynı anda bir şehirde bulundurmak bana göre ciddi bir ayrıcalıktır. Yenişehir bir kere bu ayrıcalığın farkına vararak yoluna devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.