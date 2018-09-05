Uluslararası Altın Biber Festivali ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında Rüstem Pehlivan Yağlı Güreşleri nefesleri kesti. Her yaş kategorisinden 200’ün üzerinde güreşçi kıyasıya mücadele etti.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı kapsamında düzenlenen 5. Uluslararası Altın Biber Festivali ve Kurtuluş Şenlikleri, Mahmudiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen Rüstem Pehlivan Yağlı Güreşleri ile başladı. Her yaş kategorisinde 200’ün üzerinde güreşçi er meydanında ter döktü.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik gerçekleştirilen 5. Uluslararası Altın Biber Festivali ve Kurtuluş Şenlikleri’nin Rüstem Pehlivan Yağlı Güreşleri ile başladığını dile getirerek, “2014 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz 6 Eylül Yenişehir’in kurtuluşu kapsamındaki Uluslararası Altın Biber Festivali’nin 5’incisini düzenliyoruz. Mahmudiye Mahallemizde 1901 yılında vefat etmiş olan Rüstem Pehlivan’ın anısına ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Şuna şahit oluyoruz ki gerçekten ata sporu olan güreşimizin tekrar canlandırılması konusunda doğru bir şekilde adım atıldığını görüyoruz. Bu organizasyonu bundan sonraki süreçte de devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Bugün buraya katılan bütün sporcuları tebrik eden Çelik, “Çocuklarımız, gençlerimiz değişik spor dallarında faaliyet gösterdikleri bir gerçek. Güreş konusuna baktığımızda neslimizin o alandan çekildiğini fark ediyoruz. Bugün başlattığımız bu çalışma Yenişehir nezdinde de kendini gösterir ve bizimde bu anlamda katkımız olursa ne mutlu bize. İnşallah bu organizasyonun neticesi hayırlı olur. Bugün başlamış olan 5. Uluslararası Altın Biber Festivalimiz 4 gün sürecek. Değişik etkinlikleri hep birlikte organize edeceğiz. Sizler aracılığı ile bütün halkımızın da bu tür etkinliklere katılmasını cani gönülden istiyorum” diye konuştu.