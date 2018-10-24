Nilüfer Belediyesi ve Belediyespor işbirliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Cengiz Göllü Nilüfer Cup'ta heyecan başlıyor. 3 gün sürecek turnuvada 4 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.

Nilüfer Belediyesi ve Belediyespor'un Türk voleybolunun sembol ismi Cengiz Göllü için düzenlediği 5. Uluslararası Cengiz Göllü Nilüfer Cup başlıyor. Üç gün boyunca voleybol şöleninin yaşanacağı turnuvada maçlar Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak. Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ile Bulgaristan'ın Maritza Plovdiv takımlarının şampiyonluk mücadelesi vereceği turnuva büyük heyecana sahne olacak.

Turnuvaya katılacak takımlara başarılar dileyen Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, “Hayatını voleybola adamış, Türk voleyboluna ve milli takıma sayısız oyuncu kazandırmış Cengiz Göllü'yü, kendi adını taşıyan turnuvayla Nilüfer'de anıyoruz. 3 Kasım'da başlayacak Vestel Venüs Sultanlar Ligi öncesinde de takımlar son ciddi imtihanını vermiş olacak. Bursalı sporseverleri, üç gün sürecek voleybol şölenine davet ediyorum” diye konuştu.