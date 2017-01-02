Bursa’da 5 yaşındaki kızları Selen’i kaybeden Mehmet-Nurdan Özenç çifti, ondan hatıra kalan tüm eşyaları Halep’teki çocuklara yolladı. Kıyafetlerin içerisine bir de duygulu bir mektup yazan Nurdan Özenç, hediyeleri alan Halepli aileden gelen anlamlı video ile bir nebze olsun acısını hafiflediğini söyledi.

Kısa süre önce kızını kaybeden anne Nurdan Özenç, Selen’in tüm kıyafetlerini kutulayıp Halep’teki çocuklara gönderdi. Onun yokluğunda koklayıp hasretini dindirdiği kıyafetleri elbette göndermek zordu. Ancak Nurdan Özenç, bir yetim gülerse kızının daha da mutlu olacağını düşündü.

Nurdan Özenç, kıyafetlerin içine bıraktığı mektupta, "Kardeşlerimiz, sizlere gönderdiğimiz bu emanetler sadece giyim eşyaları değildir, bunlar bizim duygularımız, kalbimiz, hislerimizdir. Kardeşlerim, bunca duygunun arasında öyle bir duygu var ki, bu mektubun olduğu çantanın içerisinde 5 yaşında minik bir melek düşünün, bu dünyaya gözlerini yummuş bir melek Bu bizler için çok önemli bir duygu. Sizlerden ricam, bu çantadaki emanetleri aynı yaşlardaki başka bir meleğe teslim etmeniz ve bize bir fotoğraf göndermenizdir. Eğer bu iyiliği yaparsanız, bunu ömrümüz boyunca unutmayacağız.” Bazen yazmak isteyip de cümlelerinizin bittiğini hissederseniz. Bu mektubu anlatmak için de tükeniyor kelimelerimiz" ifadelerine yer verdi.

İHH vasıtasıyla yardım kolisinin ulaşmasının üzerinden çok geçmeden Nurdan Özenç, aldığı fotoğraf ve video ile acılarının bir nebze olsun hafiflediğini söyledi. Videoda, küçük melek Selen’in kıyafetlerini giyen minik bir Halepli kız, Nurdan-Mehmet çiftine selam da gönderdi. Videoyu görünce gözyaşlarını tutamayan Nurdan Özenç, “Kızımın kıyafetlerini başka bir meleğin üstünde görünce hem mutlu oldum, hem de çok duygulandım” dedi.